Im neu angelegten und üppig blühenden Rondell vor dem Freibad stehen im Kontrast zum violetten Salbei kleine Löwen. Zumindest dem Namen nach. „Lions“ heißt die cremeweiße, gefüllte und mehrmals blühende Beetrose, die im Aufblühen „einen Hauch von Apricot und Rosa enthält“, wie es in der Züchterbeschreibung heißt.

Diese Farben dominieren auch in den übrigen Rosensorten, die links und rechts am Rand an der Bramscher Straße Richtung Stadtmitte gepflanzt sind. Da gibt es die Rose „Apricola“, kräftig aprikosengelb bis rosa, deren rote Knospen am Anfang noch einen weiteren Farbkontrast liefern.

Ergänzend dazu wächst die hellere creme-apricot-farbene Rose „Schloss Eutin“ mit dunklerer Mitte. Alle drei Rosensorten stammen aus dem bekannten Rosenzuchtbetrieb W. Kordes’ Söhne in Schleswig-Holstein. Sowohl die Lions- wie auch die Apricola-Rose sind zudem mit dem ADR-Prädikat ausgezeichnet. ADR steht für Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung, die als eine der strengsten Prüfungen weltweit gilt. Unabhängige Prüfer testen an elf verschiedenen Standorten Neuzüchtungen auf Winterhärte, Blühfreude, Wirkung der Blüte, Duft und vor allem Widerstandsfähigkeit über einen Zeitraum von drei Jahren. Sorten, die den hohen Qualitätsanforderungen genügen, werden mit dem ADR-Prädikat ausgezeichnet.

In Bersenbrück beweisen die Rosen in diesem Sommer, was in ihnen steckt. Zwar sind sie nicht so rot wie in Lüneburg, der Stadt, in der die bekannte Telenovela rund um rote Rosen und Liebesdramen gedreht wird. Dafür blühen die Bersenbrücker üppig und beständig und duften sommerlich süß. Viele Bersenbrücker lieben Rosen, wie man beim Blick über manchen Gartenzaun leicht feststellen kann.