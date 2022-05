Der SC Rieste (in Weiß) verlor am Mittwoch sein Nachholspiel bei Viktoria Georgsmarienhütte. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Bezirksligaderby in Kalkriese Quitt Ankum jubelt, SC Riste und TuS Berge gehen leer aus Von Matthias Benz | 05.05.2022, 21:18 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga konnte am Mittwoch nur ein Team aus dem Osnabrücker Nordkreis in den Nachholspielen bestehen. Am Wochenende rückt ein schwarz-weißes Derby in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.