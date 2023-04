Wo früher mal eine Spielothek war, eröffnet nun „KEBAB46“ in Ankum. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Das bietet das neue Döner-Restaurant Mustafa Bal eröffnet „KEBAB46“ an der B214 in Ankum Von Isabel Athmer | 26.04.2023, 10:02 Uhr

Statt ihr Glück an Flipperautomaten zu versuchen, können Gäste an der Bersenbrücker Straße 12 in Ankum demnächst Döner, Falafel und Pizza genießen. Am 27. April 2023 eröffnet Mustafa Bal mit „KEBAB46“ sein erstes eigenes Restaurant.