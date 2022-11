Florian Kessler (Kess) ist einer von drei DJs, die beim Tanz in den Advent in Eggermühlen für Musik und Stimmung sorgen. Foto: Georg Geers up-down up-down Neues vom Gasthaus Böhmann „Tanz in den Advent“: DJs legen in Eggermühlen auf Von Martin Schmitz | 12.11.2022, 12:39 Uhr

Das Gasthaus Böhmann in Eggermühlen startet ein neues Event: Am Samstag, 26. November 2022, findet zum ersten Mal der „Tanz in den Advent“ statt. Bewährte DJs sorgen für Musik