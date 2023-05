An Ausschusssitzungen sollen Mitglieder des Bersenbrücker Samtgemeinderates künftig online teilnehmen können. Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Online an Sitzungen teilnehmen Digitale Demokratie: Samtgemeinde Bersenbrück will Hybridsitzungen für Ausschüsse Von Martin Schmitz | 13.05.2023, 14:02 Uhr

Ein Schritt in Richtung Digital-Demokratie? Als erste Kommune im Osnabrücker Nordkreis will die Samtgemeinde Bersenbrück die Online-Teilnahme an ihren Ausschusssitzungen möglich machen.