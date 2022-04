Alborosie soll der Topact des Festilvals Reggae Jam in Bersenbrück werden (Archivfoto). FOTO: Rolf Kamper Third World, Soca und als Topact Alborosie Diese Stars kommen zum Reggae Jam 2022 nach Bersenbrück Von Martin Schmitz | 17.04.2022, 10:04 Uhr

Mit Topact Alborosie will das Reggae Jam vom 29. bi 31. Juli 2022 wieder an alte Festivalzeiten in Bersenbrück anknüpfen. Auch Veteranen aus Bob Marleys Zeiten sind dabei – und ein Newcomer mit Starpotenzial.