Als Headliner des zweiten Festivaltags kommt die Band Danko Jones am 15. Juli zum Talge Open Air nach Bersenbrück. Foto: Viviean Avena Festival mit Danko Jones und Fjørt Diese Bands spielen beim Talge Open Air 2023 in Bersenbrück 27.06.2023

Auf eine mittlerweile 27-jährige Tradition kann das Talge Open Air im Norden des Landkreises Osnabrück zurückblicken. In diesem Jahr findet es am 14. und 15. Juli auf dem Sportplatz des FC Talge statt. Diese sieben Bands sind in der Bersenbrücker Bauerschaft am Start.