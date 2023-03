Logo NEO Die Verträge sind gemacht. Und mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie auch unterschrieben. Der 17-jährige Marvin Lührmann (Mitte) aus Bramsche hat nach einem Gespräch mit Martina Korthaus von der Semcoglas GmbH großes Interesse an einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Mit den beiden freut sich Stefan Loureiro Silva, Ausbildungslotse bei Maßarbeit. Foto: Wilhelm Brüggemann up-down up-down Fachkräfte dringend gesucht Last Minute: In diesen Berufen findest Du im Osnabrücker Nordkreis noch Ausbildungsplätze Von Wilhelm Brüggemann und Nina Strakeljahn | 02.03.2023, 07:57 Uhr

Die richtige Ausbildung zu finden, ist gar nicht so einfach. Bei einem Speed-Dating an der BBS Bersenbrück haben einige Schüler gerade ihren perfekten Arbeitgeber gefunden. Aber es gibt aktuell noch 492 offene Ausbildungsplätze im Osnabrücker Nordkreis. In diesen Bereichen wirst Du noch gebraucht.