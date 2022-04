Holt die Uniformjacken raus: Die Mitglieder des Schützenvereins Basum-Sussum möchten wieder loslegen. FOTO: dpa/Rolf Vennenbernd Osterschießen, Schützenfest, Pokalturnier Diese Veranstaltungen plant der Schützenverein Basum-Sussum Von Martin Schmitz | 05.04.2022, 07:25 Uhr

Der Schützenverein Basum-Sussum in Eggermühlen will aus dem Corona-Loch: Am 10. April 2022 soll ein Osterschießen stattfinden. Und ein Schützenfest soll es auch wieder geben.