Mit der Schenkungsurkunde der Kommende Lage durch Otto von Tecklenburg im Jahr 1245 beginnt auch die Geschichte des Ortes Rieste. FOTO: Bruder Andreas Murk Von Rittern und Gräbern Die Kommende Lage in Rieste und ihre wechselvolle Geschichte Von Ilona Ebenthal | 28.03.2022, 13:58 Uhr

Warum sich in der Wallfahrtskirche in Rieste Gräber befinden und was die heutige Brauerei Rampendahl in Osnabrück mit Lage zu tun hat: Dr. Heinrich Bernhard Kraienhorst weiß es - und noch viel mehr über das heutige Minoriten-Kloster.