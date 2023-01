Lichtpunktschießen soll auch in Alfhausen Kinder und Jugendliche für den Schießsport begeistern. Archivfoto: Ilona Ebenthal up-down up-down 50 neue junge Leute im Verein Die Gründe für den Mitglieder-Boom beim Schützenverein Alfhausen Von Martin Schmitz | 11.01.2023, 06:48 Uhr

In den Jahren 2020 und 2021 lebt Corona das gesellschaftliche Leben weitestgehend lahm, Vereine mühten sich im Lockdown ihre Mitglieder zu halten. In dieser Zeit gewann der Schützenverein Alfhausen 50 neue Mitglieder hinzu. Der Trend hält an. Was steckt dahinter?