Von Freitag bis Montag laden Fahrgeschäfte und Buden ein zum Besuch der die Ankumer Herbstkirmes auf den Neuen Marktplatz an der Lindenstraße ein. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Ankum den Start der Kirmes von Samstag auf Freitagnachmittag vorverlegt und der Kirmesmarkt von Dienstag auf Montag.

„Wir halten diese Neuerung für attraktiver und haben viel Zuspruch erfahren“, sagt dazu Bürgermeister Klaus Menke. Die Schausteller stimmen ihm zu. Sie bieten auch diesmal wieder den Kirmes-Sparpass an. Er verschafft Kindern und Jugendlichen Vergünstigungen Bei Fahrgeschäften, Getränke-, Süßwaren- und Imbissständen sowie Spielbuden. Die Schausteller haben 5.000 Sparpässe aufgelegt. Sie liegen aus und wurden in den Ankumer Schulen und Kindergärten verteilt.

Der Kirmesbetrieb startet am Freitag um 15 Uhr mit einem „Warm up“. Offiziell wird das Volksfest gegen 17 Uhr eröffnet mit einem Fass Freibier.

Am Samstag und Sonntag startet der Kirmestrubel am frühen Nachmittag. Lange gab es in Ankum einen Kirmestanz, der in den Neunzigerjahren zur Kultparty wurde. Sie fand im Hotel Schmidt oder im mittlerweile abgerissenen Saal Dücker statt.

Trödel- und Flohmarkt rund um das „Onkel Otto“

Das Hotel Schmidt wurde zur Eventgastsätte mit Restaurant „Onkel Otto“ modernisiert und behauptet seinen Rang als inoffizieller Dorfmittelpunkt. Es verfügt über einen Saal mit feinster Licht- und Tontechnik, in dem „90er-Kirmesparty“ am Samstag ihr Revival erleben soll. los geht es um 21 Uhr.

Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte geöffnet. Außerdem lädt die Kinder-Großtagespflege „Nimmerland“ an der Hauptstraße 41 zum Tag der offenen Tür ein.

Für den Kirmesmarkt am Montag wird der Festplatz entlang der Hauptstraße erweitert mit Antik-, Trödel- und Flohmarktständen. Die Kirmes zieht sich dann sozusagen um die Terrasse des „Onkel Otto“ herum. Und weil das so ist, soll auf dieser Terrasse um 11 Uhr ein Fass Freibier angestochen werden, um den Markttag angemessen zu eröffnen. Inoffiziell, aber eben typisch für Ankum.