Am Sonntag wird die Sporthalle der von-Ravensberg-Sporthalle zum Indoorspielplatz. FOTO: Nina Heitmann Indoorspielplatz am Sonntag Deutsche und ukrainische Kinder wollen in Bersenbrück gemeinsam spielen Von Martin Schmitz | 31.03.2022, 10:53 Uhr

Am Sonntag, 3. April 2022, baut der Verein „Begegnen - Spielen - Brücken bauen“ von 15 bis 18 Uhr einen Indoor-Spielplatz in der Sporthalle der von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück auf. Insbesondere ukrainische Familien mit ihren Kindern sind dazu eingeladen.