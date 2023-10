Über das Spiel möchte der Verein BSB (Begegnen - spielen - Brücken bauen) die Bewohner der Samtgemeinde Bersenbrück miteinander in Kontakt bringen. Der Verein ist eine Initiative junger Eltern, die mit viel Engagement in wenigen Jahren einen beachtlichen Fundus an attraktivem Großspielzeug zusammenbekommen hat. Bällebad und Ponycycles gehören dazu und die „Kreativkiste“, deren Inhalt Bastelaktionen möglich macht.

Ab 25. November baut der Verein BSB wieder seine Winterspielplätze auf. Foto: Verein BSB

Bald auch Hüpfburg

Bald soll auch eine Hüpfburg hinzukommen, teil der Verein mit. Von der Stiftung Ehrenamt sei gerade ein Zuschuss zur Erweiterung der Ausstattung gekommen.

Mit den dem vereinseigenen Anhänger „Die rollende Rappelkiste“ wird dieses Spielzeug zu Kindergärten oder Schulen geschafft und dort für einen Nachmittag aufgebaut. Außerdem bereichert der Verein Gemeindefeste und ist auch bei Ereignisse wie dem Reggae Jam in Bersenbrück dabei.

Seit vier Jahren macht BSB sogenannte Winterspielplätze. Sie finden in Turnhallen oder anderen Bauten statt, die Schutz vor der Witterung bieten.

Am 25. November 2023 beginnt die neue Serie der Winterspielplätze in Kettenkamp, teilt der Verein mit. Bis Mitte Februar finden an fast jedem Samstag weitere Spielereignisse dieser Art statt in Bersenbrück, Alfhausen, Ankum, Gehrde, Eggermühlen und Rieste.

Die Spielnachmittage beginnen in der Regel um 14.30 Uhr und dauern bis 17 Uhr. Während die Kinder spielen und sich auspowern, können Eltern und andere Begleitpersonen miteinander bei einem Kaffee ins Gespräch kommen und sich austauschen.

Am Tag vor Heiligabend sind Waschbär Rocco und Bauchredner Matthias Hüninghake dabei. Foto: Puppenrocker

Höhepunkt der Winterspielplätze ist der am Tag vor Heiligabend, also der 23. Dezember: Dann sind insbesondere Väter und Großväter mit ihren Kindern und Enkeln in die Sporthalle der von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück eingeladen. Mit dabei sein soll der „Puppenrocker“, Bauchredner Matthias Hüninghake mit Rocco dem Waschbären und seinen Freunden.

„Helfende Hände in allen Mitgliedsgemeinden oder auch finanzielle Unterstützung für die Umsetzung weiterer Ideen sind immer gern gesehen,“ heißt es in der Mitteilung von BSB. Aktuelle Inforamtionen über den Verein und die Spieltermine gibt es auf der website bsb-Verein.de und im Instagram-Kanal bsb_e.v.

Die Termine: 25. November Kettenkamp Ballsporthalle, 2. Dezember Bersenbrück Kita Astrid-Lindgren, 9. Dezember Bersenbrück Aula von-Ravensberg-Schule, 16. Dezember Bersenbrück Kinderzentrum, 23. Dezember Bersenbrück Turnhalle von Ravensberg-Schule, 6. Januar Alfhausen Kita St. Hedwig, 13. Januar Ankum Kita Im Dorfe, 20. Januar Bersenbrück Aula von Ravensberg-Schule, 27. Januar Gehrde Turnhalle, 3. Februar Eggermühlen Turnhalle, 10. Februar Rieste Turnhalle (in Rieste ab 15 Uhr ).