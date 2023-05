Bei der Demokratiekonferenz in Ankum zeigte die Theater-AG der von-Ravensberg-Schule den ersten Teil ihres Stücks „Im Dschungel wird gewählt“. Foto: Sigrid Schüler up-down up-down Demokratiekonferenz in Ankum Wie Krisen die Demokratie immer wieder herausfordern Von Sigrid Schüler | 05.05.2023, 14:23 Uhr

„Demokratie unter Druck“ lautete das Thema der sechsten Demokratiekonferenz der Samtgemeinde Bersenbrück. Im „Onkel Otto“ in Ankum erläuterte der Politikwissenschaftler Frank Decker, dass Demokratie immer in einer Krise sei. Und er verriet das Unzufriedenheit in der Demokratie nicht immer schlecht sein muss.