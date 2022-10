Was wünschen sich junge Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern - egal, ob als Mechatroniker, Erzieher oder Elektroniker? Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch; Jan-Philipp Strobel; Sven Hoppe up-down up-down Logo NEO Nachgefragt in der BBS Bersenbrück Wertschätzung und Teamgeist: Das wünschen sich Andrej, Lotta und Co. von Arbeitgebern Von Nina Strakeljahn | 30.10.2022, 06:56 Uhr

Fachkräfte sind in Deutschland mittlerweile Mangelware. Was müssen Arbeitgeber aber bieten, damit sich Fachkräfte für sie entscheiden? Wir haben bei den künftigen Fachkräften an der BBS Bersenbrück nachgefragt. dpa/Waltraud Grubitzsch; Jan-Philipp Strobel; Sven Hoppe