Line-up, Tickets, Anreise, Camping Was Du für das Reggae Jam 2023 in Bersenbrück wissen musst Von Naemi Haberkorn | 14.07.2023, 09:07 Uhr

Vom 4. bis 6. August 2023 findet in Bersenbrück wieder das Raggae Jam statt. Fans aus aller Welt reisen dafür jährlich in die niedersächsische Kleinstadt, denn es gehört mittlerweile zu den beliebtesten Reggae Festivals in Europa. Hier sind die wichtigsten Vorabinformationen, die Du rund um den Festivalbesuch wissen solltest.