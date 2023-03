Aus dem Krankenhaus Ankum wird ein Regionales Gesundheitszentrum mit drei Facharztpraxen. Foto: Christian Geers up-down up-down Neustart als Gesundheitszentrum Der letzte Tag im Marienhospital Ankum: Das Krankenhaus ist Geschichte Von Christian Geers | 31.03.2023, 19:03 Uhr

Das war’s: In Ankum ist am Freitagnachmittag ein Kapitel in der medizinischen Versorgung zu Ende gegangen. Das Marienhospital Ankum-Bersenbrück existiert in der bisherigen Form nicht mehr – für den Ort, die Mitarbeiter und die Region ist das eine Zäsur.