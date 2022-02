Im ehemaligen Kassenhaus für das Germanenland eröffnet Dennis Lindemann den Escape Room „Alfsee Escape“. FOTO: Björn Dieckmann Alfsee Escape eröffnet am 1. März Für Abenteuer- und Rätselfans: Das bietet der neue Escape Room in Rieste Von Björn Dieckmann | 28.02.2022, 16:48 Uhr

In Rieste eröffnet am Dienstag, 1. März 2022, der „Alfsee Escape“. Betreiber Dennis Lindemann erzählt, was Besucher in dem Escape Room erwartet.