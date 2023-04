Wenn in der Kirche ein solcher Sarg steht, schaut man doch zweimal hin... Foto: Michael Franke up-down up-down Aktion des Vereins Traumfänger Darum stand an Ostern ein bunter Sarg in der Ankumer Kirche Von Anita Lennartz | 15.04.2023, 16:48 Uhr

Über die Ostertage stand ein bunt bemalter Holzsarg in der Ankumer Kirche. Bis Karsamstag etwas abseits in einem Seitenschiff, seit der Osternacht präsent und bunt geschmückt direkt vor dem Altar: Ein bunter Sarg voll Leben! Was hat es mit dieser Aktion auf sich?