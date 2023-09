Laut Polizei fuhr der Lkw am Dienstag gegen 6 Uhr auf der Ortsumgehung der Bundesstraße 68 Richtung Badbergen. In Höhe der Abfahrt zur B214 überholte ihn ein unbekannter Pkw in einer Rechtskurve.

Ein Nissan war zur gleichen Zeit in Gegenrichtung unterwegs. Das laut Polizei riskante Überholmanöver zwang den 23-jährigen Fahrer zum starken Abbremsen. Ein Skoda Oktavia fuhr daraufhin auf den Nissan auf. Der 49 Jahre alte Fahrer des Skoda zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort.

Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Zum Fahrzeug konnte die Polizei keine näheren Angaben machen.

Hinweise an die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05430 9690.

