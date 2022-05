Aus der Kindertagesstätte Lindenallee wird weiterhin eine hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen gemeldet. FOTO: Marcus Alwes Hohe Nachfragen nach Betreuungsplätzen Container-Lösung für mehr Krippenplätze in Rieste Von Marcus Alwes | 26.05.2022, 12:31 Uhr

Kurzfristig müssen in Rieste weitere Betreuungsplätze für Krippenkinder her. Deshalb wird es wohl schon bald eine Container-Lösung an der Kindertagesstätte Lindenallee geben.