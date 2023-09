„Lauter leise Töne“ in der St. Johannis-Kirche Con Brio und Cantando geben in Alfhausen gemeinsames Konzert Von Martin Schmitz | 26.09.2023, 17:45 Uhr „Lauter leise Töne“ heißt es am 15. Oktober 2023 wieder in der Alfhausener Kirche. Diesmal treten Con Brio und Cantando gemeinsam auf. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down

Das gab es noch nie: In Alfhausen wollen die Chöre Con Brio und Cantando ein gemeinsames Konzert geben. „Lauter leise Töne“ heißt es am 15. Oktober 2023 in der stimmungsvoll beleuchteten St. Johannis-Kirche.