Standup-Comedian Johnny Armstrong kommt zum Comedy-Dinner nach Alfhausen. Foto: Robert Matschke up-down up-down Maxi Kochs „Kulinarischer Kalender“ Comedy und Sommer Open Air: Das tut sich im Hotel Sauerland in Alfhausen Von Martin Schmitz | 01.09.2022, 15:18 Uhr

Mit einem „Kulinarischen Kalender“ startet Maximilian Koch durch im Hotel Sauerland in Alfhausen. Am Freitag, 2. September 2022, gibt es im Biergarten ein „Sommer Open Air“ mit Grill. Am 22. Oktober folgt ein Dinner mit Comedian Johnny Armstrong, Magier Matthias Rauch und Bauchredner Tim Becker. Und das ist längst nicht alles.