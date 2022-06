Nach dem Siegtreffer von Claas Hülsmann brachen bei den Talgern alle Dämme. FOTO: RolfKamper 1. Kreisklasse: Berge II steigt ab Claas Hülsmann sichert FC Talge den Klassenerhalt Von Jürgen Schinke | 07.06.2022, 12:29 Uhr

Auch die letzte Entscheidung ist in der 1. Fußball-Kreisklasse Osnabrück Nord nun gefallen. Der SV Nortrup und der FC Talge dürfen aufatmen, der TuS Berge II tritt den Gang in die 2. Kreisklasse an.