Wehe, wenn er Feier speit: Künstler Ramangarni treibt seine Flamme bis unter das Dach des Zirkuszeltes. Foto: Circus Fantastico up-down up-down Clowns, Tiere und Feuerschlucker Circus Fantastico gastiert in Ankum Von Martin Schmitz | 03.05.2023, 07:51 Uhr

Auf dem Schützenplatz am Brunning in Ankum baut der Circus Fantastico gerade sein Zelt auf. Die erste von vier geplanten Vorstellungen findet am Donnerstag, 4. Mai 2023, statt.