Auffahrunfall zwischen Alfhausen und Hesepe Chaos und Staus auf der B68 im Osnabrücker Nordkreis Von Martin Schmitz | 24.09.2023, 15:29 Uhr Ein Auffahrunfall sorgte für kilometerlange Staus auf der B 68. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand /Gelhot up-down up-down

Wegen der Sperre der Autobahn A1 floss am Wochenende viel Verkehr über die Bundesstraße 68 im Osnabrücker Nordkreis. Am Sonntagmittag sorgte ein Auffahrunfall in Alfhausen für Chaos.