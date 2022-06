Andererseits kritisieren die fünf Bürgermeister Baier, das Thema „ohne Absprache mit den Mitgliedsgemeinden“ auf die Tagesordnung des Wirtschafts- und Finanzausschusses zu bringen, sei ein „elementarer Eingriff in die Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden, der auch in Richtung Einheitsgemeinde zu zielen scheine“. Allerdings war das Thema vorher schon angekündigt: Baier und Vertreter der Wählergemeinschaften, SPD und Grüne im Samtgemeinderat hatten es öffentlich gemacht nach einer gemeinsamen Klausurtagung, zu der die CDU nicht eingeladen war.

„Kämmerei ausgelastet“

Ferner kritisieren die Bürgermeister, die Stabsstelle passe bestenfalls in eine Einheitsgemeinde, nicht aber in die föderale Struktur einer Samtgemeinde. Die Erklärung zitiert Kettenkamps Reinhard Wilke, die Samtgemeinde Artland habe „ein ähnliches Projekt nach kurzer Zeit erfolglos abgebrochen beziehungsweise neu ausgerichtet“. Das Artland hatte 1999 eine Wirtschaftsförderung etabliert, sie später wie der Landkreis Osnabrück in eine GmbH umgewandelt. Die Wirtschaftsagentur Artland ist heute noch aktiv. Ihr Chef Florian Birk stieg zum Kämmerer der Samtgemeinde auf. Als er kürzlich mit seiner Familie nach Schleswig-Holstein umzog, in die Heimat seiner Frau, bescheinigte ihm Bürgermeister Reinhard Scholz, er habe 13 Jahre lang für die Samtgemeinde „Maßgebliches geleistet“.

Baier hatte sein Anliegen im Wirtschafts- und Finanzausschuss vertreten und in der CDU-Samtgemeinderatsfraktion, der auch die Bürgermeister angehören. Die Samtgemeindekämmerei, an die die Wirtschaftsförderung bislang angebunden gewesen sei, sei mit der neuartigen und sehr aufwendigen Doppik-Haushaltsführung für acht Kommunen komplett ausgelastet, erklärt er. Den Bürgermeistern wirft er vor, sie wollten mit der Verknüpfung der Themen Wirtschaftsförderung und Erhöhung der Kita-Gebühren „populistisch punkten“.

Anders als ihre CDU-Kollegen sehen Ankums Detert Brummer-Bange (UWG Ankum) und Gehrdes Günther Voskamp (Grüne) einen Wirtschaftsförderer weder als überflüssig an, noch sehen sie sich in ihren Kompetenzen beschnitten. Dank ihrer genauen Ortskenntnisse blieben die Bürgermeister weiter die wichtigsten Ansprechpartner vor Ort, argumentieren sie. Doch die Gemeindebürgermeister seien nun einmal ehrenamtlich tätig, und die Aufgaben der Wirtschaftsförderung würden immer komplizierter und zeitaufwendiger. Sie reichten von der Tourismusförderung über das Leerstandsmanagement bis hin zur Frage, wo und wie im unübersichtlichen Dschungel der EU-Bürokratie Fördergelder loszueisen seien. „Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren“, sagt Voskamp. „Damals reichte es, einem Handwerksmeister ein Gewerbegrundstück zu verschaffen, und er war zufrieden.“ Die Unterstützung eines Netzwerkers sei willkommen, der über den lokalen Rahmen hinaus Wirkung entfalte.

„CDU-Front entlarvend“

Andreas Wiegmann, Vorsitzender der Bersenbrücker Werbegemeinschaft, begrüßt die Initiative des Samtgemeindebürgermeisters: „Wir sind absolut dafür, es muss etwas passieren“, fordert er. Nach den positiven Erfahrungen mit dem QIN-Projekt seien auch die Ankumer sehr offen, sagt Thomas Krause von der dortigen Werbegemeinschaft: „Das ist die Zukunft.“ Kürzlich hätten Gemeinde und Werbegemeinschaft zu einem „Unternehmerfrühstück“ eingeladen. 60 Teilnehmer seien gekommen. Falk Hassenpflug, IHK-Referent für Handel und Tourismus, habe dort die Ankumer ermutigt, einen „Kümmerer“ für die örtliche Wirtschaftsförderung zu etablieren. Der Vorstand der Werbegemeinschaft habe das Thema anschließend kontrovers diskutiert, sei schließlich übereingekommen, dass ein örtlicher Kümmerer mit einer Teilzeitstelle wenig bringe.