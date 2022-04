Seines Wissens habe niemand aus dem Rathaus Bauwillige nach Bersenbrück verwiesen, in Ankum gebe es nämlich noch einige Bauplätze, wenn die auch „langsam zu Ende gehen“.

Eine Lösung zeichne sich ab. Gemeinderat und Bauausschuss arbeiteten an der Ausweisung eines neuen Baugebietes, was angesichts steigender Landpreise und steigender Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen generell schwierig sei.

Viele Gemeinden in Niedersachsen stünden vor ähnlichen Problemen. Deshalb gebe es einen Konsens im Gemeinderat und im Bauausschuss, dass die Flächen im neuen Baugebiet in Gemeindehand sein sollten und nicht von Privatinvestoren an Bauwillige verkauft werden sollten. Auf diese Weise wolle man Spekulationen verhindern, die Baulandpreise dürften nicht explodieren. Auch das mache die Suche nach einem neuen Baugebiet nicht einfacher.