Fast jeder fünfte Einwohner der Gemeinde Gehrde nahm im Mai und Juni 2023 an einer Bürgerbefragung teil. Nun möchte die Gemeinde aus den Ergebnissen einen Handlungsfaden für die Kommunalpolitik ableiten. Daran sollen auch die Bürger mitwirken. Deshalb sind sie eingeladen, an der 2. Nachhaltigkeitskonferenz der Gemeinde am 6. Oktober 2023 teilzunehmen.

Die Konferenz beginnt um 16 Uhr in der Gaststätte Meyer-Hölschermann und soll um 19 Uhr mit einem Imbiss ausklingen. Zunächst werden die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt. Dann werden Themen wie Mobilität, Nahversorgung und Gesundheitsversorgung, Energie und Dorfgemeinschaft in kleinen Arbeitskreisen besprochen, die Experten begleiten.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse zusammengetragen. Wer an der Nachhaltigkeitskonferenz teilnehmen möchte, sollte sich zuvor im Gemeindebüro anmelden, das telefonisch oder unter der Email info@Gehrde.de zu erreichen ist.