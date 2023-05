In Rieste zündeten Brandstifter ein Auto an. Die Flammen griffen auf die Garage über und hätten beinahe auch ein Doppelhaus zerstört. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuerwehr kann Doppelhaus retten Brandstifter zünden Auto an in Rieste Von Martin Schmitz | 24.05.2023, 16:31 Uhr

In Rieste zündeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in der Zufahrt zu einem Zweifamilienhaus an. Beinahe wäre das Haus mit abgebrannt.