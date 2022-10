Ab Montag ist ein Teil der Bramscher Straße für Kanalbauarbeiten gesperrt. Symbolfoto: Imago Images/Rainer Unkel up-down up-down Zufahrt von Bundesstraße möglich Bramscher Straße in Alfhausen wird für Kanalbau gesperrt Von Martin Schmitz | 13.10.2022, 15:51 Uhr

Ab Montag, 17. Oktober 2022, ist ein Teil der Bramscher Straße in Alfhausen für Kanalbauarbeiten gesperrt. Die Arbeiten sollen zwei Wochen dauern, in dieser Zeit ist die Einfahrt in die Straße ausnahmsweise auch über die Einmündung in die B 68 möglich.