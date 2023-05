Die Bockradener Straße wird für die Asphaltierung voll gesperrt. Foto: Martin Schmitz up-down up-down Asphaltierung bis 9. Juni Bockradener Straße in Eggermühlen wird voll gesperrt Von Martin Schmitz | 25.05.2023, 07:25 Uhr

Ab Dienstag, 30. Mai 2023, ist die Bockradener Straße in Eggermühlen ab der Einmündung in die Bippener Straße für etwa 300 Meter gesperrt. Umleitungen zu den Neubaugebieten am Bramberg sind ausgeschildert.