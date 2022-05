Kann Fürstenau (in Blau) am Sonntag die Meisterschaft perfekt machen? FOTO: Archiv/Rolf Kamper Kreisliga auf der Zielgeraden Merzener Fußballer wollen Fürstenau die Meisterfeier verderben Von Matthias Benz | 12.05.2022, 18:16 Uhr

Nach einem 3:2-Heimsieg im Nachholspiel gegen Hollage II will der SV Blau-Weiß Merzen am Sonntag, 15. Mai 2022, die Fürstenauer Meisterpläne vereiteln. Was bringt der Spieltag in der Kreisliga?