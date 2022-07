Die familienfreundlichen Angebote machten auch Julia Elseberg (links) und Tochter Johanne richtig viel Spaß. FOTO: Ilona Ebenthal up-down up-down 25-jähriges Bestehen Biologische Station in Alfhausen feiert Jubiläum mit vielen Besuchern Von Ilona Ebenthal | 11.07.2022, 12:47 Uhr

Der Verein Biologische Station Haseniederung hat am Wochenende zum 25-jährigen Bestehen in den Naturgarten an der Alfseestraße in Alfhausen eingeladen - und sehr viele Besucher feierten das Jubiläum mit.