Fixe Idee am „Kommunikationsbrett“ Wie Nachbarn in Kettenkamp das Kronkorken-Bingo erfanden Von Anita Lennartz | 27.08.2023, 13:03 Uhr Die Nachbarschaft Bockradener Straße/Hasenpad hatte viel Spaß bei ihrem ersten „Kronkorkenbingo“. Foto: Anita Lennartz up-down up-down

Was macht eine gute Nachbarschaft aus? Hilfsbereitschaft, Respekt und manchmal auch eine „schräge Idee“ für ein geselliges Zusammentreffen. Die Nachbarn der Straßen Hasenpad/Bockradener Straße In Kettenkamp hatte so einen Geistesblitz, der vielleicht bald in anderen Orten des Nordkreises Nachahmer findet. Oder haben Sie schon einmal Kronkorken-Bingo gespielt?!