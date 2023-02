Noch dient der Raum am Bahnhof hauptsächlich als Lager, in dem Kisten und Fässer gelagert werden. Doch schon bald will Matthias Kemper dort eine Brauanlage installieren. Das Rolltor könnte für einen Ausschank schnell geöffnet werden. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Eigene Brauanlage geplant Von der Garage an den Bahnhof: Bierbrauer Matthias Kemper vergrößert Ankumer Hopferei Von Nina Strakeljahn | 17.02.2023, 10:17 Uhr

Es fing mit einem Buch übers Bierbrauen an, doch nun zieht Matthias Kemper bald mit seiner Ankumer Hopferei von seiner Garage in ein neues Hauptquartier am alten Bahnhof in Ankum. Er hat viel vor - aber wie bekommt man eigentlich eine Brauanlage?