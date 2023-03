Fürstenau holt Punkt in GMHütte Bittere Niederlagen für Ankum und Kalkriese in der Bezirksliga Von Matthias Benz | 20.03.2023, 18:19 Uhr

In der Bezirksliga haben die Fußballer von Quitt Ankum und FC Kalkriese auf eigenen Plätzen herbe Niederlagen einstecken müssen. Zur selben Zeit ging der Fürstenauer Plan in Georgsmarienhütte voll auf. Das Spiel in Rieste wurde abgesagt.