Gottesdienst im Feuerwehrhaus Dank an die vielen Retter im Blaulichtgottesdienst in Ankum Von Björn Thienenkamp | 27.03.2023, 11:58 Uhr

Mit Blaulicht statt Kirchenglocken wurde am Sonntagabend der Blaulichtgottesdienst im Feuerwehrhaus in Ankum eröffnet. Im Mittelpunkt des Dankesgottesdienstes an ungewöhnlichem Ort standen die vielen Menschen, die sich in Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten für das Wohl der Gemeinschaft einsetzen.