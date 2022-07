Die Jury hofft darum auf zahlreiche Vorschläge und auch Eigenbewerbungen, die bis zum 8. Juni formlos an die BBS Bersenbrück geschickt werden können (ausbilderpreis@bbs-bersenbrueck.de). In den letzten beiden Jahren fiel die Wahl auf die Tischlerei Wilke und die H. Kemper GmbH & Co KG. Wer nun der Dritte im Bunde sein soll, wird auf dem diesjährigen Unternehmertag im Nördlichen Osnabrücker Land bekannt gegeben. Dieser wird in der Firma Grimme Landmaschinen GmbH & Co KG in Rieste am 5. Juli stattfinden.

Geladen sind alle Unternehmer der Region, Vertreter von Verbänden, Kammern, Politik und Verwaltung sowie „Bildungsakteure“. Man darf also gespannt sein, wem die Jury letzten Endes dann den Siegerlorbeer zukommen lassen wird. Zur Jury gehören: René Duvinage, Leiter der Arbeitsagentur Bersenbrück, Sabine Staas, Personalchefin des Möbelhauses Staas, Adolf Höveler, Obermeister der Friseurinnung Bersenbrück, Nadja Zagorski, Schülervertreterin der BBS Bersenbrück, Josef Heile, Vorstand des Vereins für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück, Thomas Kohne, Schulleiter der BBS Bersenbrück und Friedmut Wurst, Seniorchef der Wurst Stahlbau GmbH.

Weitere Informationen zum Thema unter http://www.ilek-nol.de/adj/ .