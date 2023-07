In Luhmühlen schrammten Vielseitigkeitsreiter Friedrich Rehkamp und sein Pferd Feuertänzer knapp an einer Medaille vorbei. Foto: Olafs Foto Team up-down up-down Platz vier bei Jugend-DM Bersenbrücker Nachwuchsreiter Friedrich Rehkamp überzeugt in Luhmühlen Von noz.de | 24.07.2023, 12:03 Uhr

Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften für Junioren und Junge Reiter in Luhmühlen war auch Friedrich Rehkamp aus Bersenbrück am Start. Der 16-Jährige schrammte knapp an einer Medaille vorbei.