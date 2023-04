Torjäger Lars Spit (links) traf in Lüneburg zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Bersenbrücker. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down TuS: Auswärtssieg in Lüneburg Bersenbrücker Oberliga-Fußballer wollen ins NFV-Pokal-Finale Von Christian Hesse | 07.04.2023, 09:37 Uhr

Vor dem Landespokal-Halbfinale am Montag, 10. April 2023, (15 Uhr) gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder, haben die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück noch einmal frisches Selbstvertrauen getankt. Am Donnerstagabend gewann die Elf von Trainer Thorsten Marunde-Wehmann das Nachholspiel beim Lüneburger SK mit 3:1 und feierte den zweiten Sieg in Folge.