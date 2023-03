Moritz Waldow (Mitte) zeigte viel Spielfreude und traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Foto: Rolf Kamper up-down up-down TuS bleibt Spitzenduo auf den Fersen Bersenbrücker Oberliga-Fußballer feiern Heimsieg gegen Hannover Von Christian Hesse | 05.03.2023, 19:16 Uhr

Die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück haben gegen den abstiegsbedrohten HSC Hannover souverän mit 3:0 gewonnen. In einer einseitigen Partie musste sich die Heimelf zunächst an die defensive Spielweise der Gäste gewöhnen, konnte aber am Ende einen ungefährdeten Sieg einfahren. Bereits am Mittwoch, 8. März 2023, (20 Uhr) steht für den TuS das Nachholspiel beim SV Ahlerstedt/Ottendorf an.