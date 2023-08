Kurzfilm und Diaschau am 7. September Ein Stück Dorfgeschichte: Erinnerung an die Volksschule Talge Von Miriam Heidemann | 24.08.2023, 13:13 Uhr Blick in die Talger Schule Anfang der 1960er Jahre. Der damalige Lehrer Erich Sander unterrichtet die Kinder im Rechnen. Foto: Archiv/Miriam Heidemann up-down up-down

Vor gut 50 Jahren wurde die Volksschule in der Bersenbrücker Bauerschaft Talge aufgelöst. Aus diesem Anlass wird am Donnerstag, 7. September 2023, ein Kurzfilm und eine Diavorführung mit alten Schulfotos im Feuerwehrhaus in Talge gezeigt. Zu Gast ist auch der letzte Schullehrer Eckhard Gunkel.