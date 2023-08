Borussia Mönchengladbach ist der große Favorit DFB-Pokal: Bersenbrücker Fußballer wollen den Bundesligisten lange ärgern Von Christian Hesse | 10.08.2023, 17:50 Uhr Die Anspannung, aber auch die Vorfreude steigt beim TuS Bersenbrück, hier mit Cheftrainer Tobias Langemeyer. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down

Der Pokaltraum für den Fußball-Oberligisten TuS Bersenbrück wird endlich Realität. Am Freitag (18 Uhr - Liveticker auf noz.de) trifft die Elf von Cheftrainer Tobias Langemeyer auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Die Außenseiterrolle nimmt der Oberligist an, will sich aber nicht im Schneckenhaus verkriechen. Wir beantworten die letzten wichtigen Fragen vor dem DFB-Pokalspiel.