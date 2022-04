Dringend saniert werden muss auch das frühere Kreishaus in Bersenbrück, in dem heute die Verwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück ihren Sitz hat. FOTO: Samtgemeinde Bersenbrück Haushalt 2022 verabschiedet Das sind 2022 die wichtigsten Investitionen der Samtgemeinde Bersenbrück Von Christian Geers | 04.04.2022, 06:31 Uhr

13 Millionen Euro will die Samtgemeinde Bersenbrück 2022 in die Hand nehmen und in Bereiche investieren, die das Leben der rund 28.000 Einwohner in ihren sieben Mitgliedsgemeinden angenehmer machen. Ein Überblick.