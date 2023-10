Noch vor 15 Jahren bot Bersenbrück viel Raum für große und kleine Feiern. Es gab drei Gaststätten mit Ballsälen und das Hotel Kreke, mit einem Raum immerhin groß genug, um dort den Stadtrat vor Publikum tagen zu lassen. Und es gab das Hotel Lange und in Hastrup den Heidekrug mit Räumen für kleine Gesellschaften.

Dann schloss das Hotel Husmann, weil die Eignerfamilie verkaufte und die Nachfolger glücklos blieben. Auch das Hotel Hengeholt wurde verkauft. Die Hase-Wohnbau GmbH ließ es abreißen, musste dann aber ihre Neubaupläne für ein Wohnhaus mit Verwaltungsbüros im Erdgeschoss und Vierteltreff einstampfen. Nun sucht sie eine neue Nutzung für das abgeräumte Grundstück an der Lindenstraße.

Hier stand einst der Saal Hengeholt. Foto: Reinhard Rehkamp

Auch das Hotel Kreke stellte den Betrieb ein, das als „Gasthaus zu den Linden“ zu den ältesten der Stadt zählt. Heute residiert eine Anwaltskanzlei in den Räumen.

Das Hotel Lange wurde an den Schlachtkonzern Tönnies verkauft, der es als Boardinghouse für Mitarbeiter und Monteure im Schlachthof Badbergen nutzt. Tönnies möchte das Hotel loswerden.

Seit Anfang Oktober finden auch im großen Festsaal des Hotels Hilker keine Feiern mehr statt. Hotelier Thomas Hilker sagt dazu, dass er seinen Betrieb umstrukturieren möchte, mehr Zimmer und Apartments für Übernachtungen anbieten. Und dazu braucht er den Platz des Saalanbaus.

Vereine sind informiert

Den Vereinen, die sein Haus als Vereinslokal nutzen, habe er das vor zwei Jahren bereits mitgeteilt, sagt Hilker. Und die privaten Feiern, die er angenommen hatte, seien allesamt durchgezogen worden, bevor die Saaltür schloss. Er habe keine abgesagt.

Auch aus seiner Rolle als Festwirt des Schützenvereins „Drei Burskupper“ hat Hilker sich verabschiedet. Der Schützenverein hat seine Schützenhalle auf dem Gelände des Hotels gebaut und feiert dort auch sein Schützenfest.

„Thomas Hilker ist zwar nicht mehr unser Festwirt, aber immer noch unser Vereinswirt,“ sagt dazu Benno Berling. Das Verhältnis zu Hilker sei gut, stellt der Schützenpräsident klar. Der Verein gehe davon aus, dass Hotel und Schützen koexistieren könnten.

Kosten für Festzelt laufen davon

Auch eine neue Lokalität für ihren Schützenball haben die „Drei Burskupper“ schon gefunden: gefeiert wird am 17. Februar 2024 im Hotel Sauerland in Alfhausen. Dort feiert am 4. November 2023 schon der Schützenverein Bersenbrück von 1850 seinen Ball.

Das hat viele Bersenbrücker überrascht. Nach dem Verlust seines Vereinslokals Husmann ließ sich der Verein für den Ball ein beheiztes Zelt auf sein Gelände in der Hemke stellen.

Zeltmieten sind nach der Corona-Krise in die Höhe geschnellt. Gestiegene Energiekosten kommen hinzu. „Es rechnet sich nicht mehr für eine Veranstaltung“, bedauert Hubert Wessel. „Das ist aber kein Grund, nicht mehr zu feiern“, fügt der Präsident des Schützenvereins von 1850 hinzu.

Trauungen im Heimathaus

Privatleute richten Geburtstags- und Hochzeitsfeiern zunehmend in Vereinsheimen aus. „Wir haben fast jede Woche eine private Feier im Heimathaus Feldmühle“, sagt Franz Buitmann. Weil im Rathaus renoviert wird, finden hier zurzeit auch Trauungen statt. In dem Fachwerkhaus ließen sich allerdings bestenfalls 55 oder 60 Gäste unterbringen, schätzt der Vorsitzende des Heimatvereins.

Die Schützenhalle der „Drei Burskupper“ eignet sich vom Zuschnitt her nicht für Feiern, sagt Benno Berling. In der Schützenhalle in der Hemke ließen sich 70 bis 80 Gäste unterbringen, so Hubert Wessel.

Wenn sie ihren Wintergarten vom Hotelbetrieb abschließt, kann sie dort bis zu 40 Gästen unterbringen, sagt Jutta Buschermöhle vom Hotel Heidekrug. Das ginge aber nur, wenn im Hotel wenig los ist. Die Feier müsse langfristig angemeldet und geplant werden.

Bürgermeister lädt Vereine zu Gesprächen ein

In der Stadt hat es schon Anläufe gegeben, eine Partyhalle zu bauen oder ungenutzte Gewerbeimmobilien umzubauen. Bislang gibt es aber kein Ergebnis. „Wir sind mit verschiedenen Seiten in Kontakt und führen Gespräche“, sagt dazu Phil Wesselkämper von der Stadtverwaltung im Bauausschuss. Bislang gebe es aber „nichts Spruchreifes“.

Anfang November wolle er die Schützenvereine an einen Tisch holen, mit ihnen nach gemeinsamen Lösungen suchen, kündigte Bürgermeister Christian Klütsch im Stadtrat an. Die sind dafür durchaus offen, sagen Berling und Wessel.