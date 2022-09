Bersenbrück im Herbst: die Skulptur „Vierfalt“ an der Klosterpforte. Foto: Samtgemeinde Bersenbrück up-down up-down Bürgertreff startet Wettbewerb Bersenbrück im Herbst: Wer hat die schönsten Fotomotive? Von noz.de | 06.09.2022, 09:58 Uhr

Wer kann Bersenbrück am schönsten im Herbstlicht in Szene setzen? Vom 10. September bis 28. Oktober 2022 läuft ein Fotowettbewerb des Bürgertreffs in Bersenbrück.