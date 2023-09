Lange Vorbereitung zahlt sich aus Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück bleiben nach Heimsieg gegen Meppen II Tabellenführer Von Christian Hesse | 24.09.2023, 13:10 Uhr Nicolas Eiter (Mitte) erzielte gegen Meppen II das zwischenzeitliche 2:0, war aber auch in der Defensive gefordert. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Der TuS Bersenbrück bleibt in der Fußball-Oberliga an der Tabellenspitze. Nach dem Heimsieg am vergangenen Freitag gegen Aufsteiger SV Meppen II (3:1), bleibt die Elf von Cheftrainer Tobias Langemeyer auch im achten Ligaspiel ohne Niederlage. Die Gründe für den aktuellen sportlichen Erfolg liegen vor allem in der Sommervorbereitung, wie der TuS-Coach erklärt.