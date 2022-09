Abschiedsstimmung im Bersenbrücker Freibad: Im Oktober beginnt der Abriss für das neue Bad. Foto: Samtgemeinde up-down up-down Abriss-Party am 7. Oktober Freibad Bersenbrück schließt am 18. September 2022 Von noz.de | 12.09.2022, 09:04 Uhr

In Bersenbrück endet am Sonntag, 18. September 2022, eine Ära: Nach 61 Jahren wird das Freibad abgerissen und erneuert. Zum Abschied gibt es am Freitag, 7. Oktober 2022, eine „Abriss-Party“.